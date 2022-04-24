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Россиянка получила тяжелые травмы при падении с аттракциона

Жительница Омска получила тяжелые травмы, упав с аттракциона

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жительница города Омска получила тяжелые травмы, упав с аттракциона в парке культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области заявили, что правоохранителями «проводится доследственная проверка по факту падения 33-летней женщины во время движения аттракциона "Вихрь"». Сейчас омичка госпитализирована и находится в реанимации.

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Николай Чигасов
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