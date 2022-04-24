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В ООН призвали прекратить бои в Мариуполе

Координатор ООН по Украине Авад призвал прекратить бои в Мариуполе для эвакуации жителей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Народная милиция ДНР должны прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло безопасно эвакуироваться из разрушенного города. Об этом заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, жизни мирных жителей в Мариуполе, включая женщин и детей, до сих пор находятся под угрозой. Пауза в сражениях необходима для их безопасного выезда.

«Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно», — заявил Авад.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что окруженным на заводе «Азовсталь» украинским военным «осталось недолго». Он пояснил, что, хотя активного штурма промышленного комплекса нет, в «силу разных обстоятельств» военнослужащие ВСУ будут уничтожены или сдадутся.

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Алевтина Запольская
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