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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности стать гарантом безопасности Украины

Президенты Зеленский и Эрдоган обсудили переговоры России и Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 24 апреля, поговорили по телефону, обсудив российско-украинские переговоры и гарантии безопасности, сообщает канцелярия турецкого лидера в Twitter.

Отмечается, что Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговорного процесса сторон. Кроме того, он заявил, что Турция «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Также Эрдоган высказал необходимость обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей Мариуполя, назвав ситуацию в городе «все более печальной».

Зеленский, в свою очередь, выказал Эрдогану необходимость немедленного обмена заблокированных военных на заводе «Азовсталь». Кроме того, президенты говорили об обороноспособности Украины и об оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасности из-за блокирования судоходства в Черном море.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара отказывается быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО.

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Антон Похиляк
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