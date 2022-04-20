Турция отказалась быть гарантом для Украины

Глава МИД Турции заявил, что Анкара не будет гарантом Украины по примеру Устава НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Смотрите, мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы», — сказал министр, добавив, что необходимо понять сам процесс: в чем заключаются эти гарантии и какие будут требования.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на скорую встречу российского президента Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен переговорить со своим российским коллегой Путиным в ближайшие дни. Министр добавил, что глава Турции находится в «активных контактах» с Москвой и Киевом.