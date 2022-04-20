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В Турции высказались о возможной встрече Путина с Зеленским

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Эрдоган добивается встречи Путина с Зеленским
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Анкара надеется на скорую встречу российского президента Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен переговорить со своим российским коллегой Путиным в ближайшие дни. Министр добавил, что глава Турции находится в «активных контактах» с Москвой и Киевом.

Чавушоглу высказался о возможной встрече российского и украинского руководства. По его словам, Эрдоган добивается этого события и желает, чтобы это случилось как можно скорее. «Говорить о сроках встречи Путина и Зеленского в Турции трудно, но Анкара надеется, что это произойдет скоро», — подчеркнул глава МИД.

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Ранее Эрдоган сообщил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле. Турецкий лидер считает, что по итогам этой встречи могут быть предприняты шаги в отношении Крыма и Донбасса. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.

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Марина Совина
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