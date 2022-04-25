102-летний мужчина назвал спортивный секрет своего долголетия

WBAL: 102-летний Уильям Джозеф Тернер из США назвал бейсбол причиной своего долголетия

Житель США, которому 23 апреля исполнилось 102-года, назвал спортивный секрет своего долголетия. Об этом сообщает WBAL.

Уильям Джозеф Тернер считает, что прожил так долго благодаря любви к бейсболу. 102-летний ветеран Второй мировой войны обожает этот спорт, а сам долгие годы регулярно играл в софтбол (одну из разновидностей бейсбола) на любительском уровне. Второй причиной долголетия Тернер считает свою любовь к вину.

Мужчина родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1920 году. В 1942-м он женился на девушке по имени Делорес, но молодых сразу же разлучила война. Тернер отправился в Великобританию, где на протяжении трех лет обслуживал бомбардировщики союзников, совершавших налеты на Германию.

После возвращения в США Тернер и Делорес стали родителями троих детей. «Семья значила для них все. У мамы была непростая жизнь в молодости, а папа вырос во время Великой депрессии, но вы бы никогда не догадались об этом, глядя на них», — рассказала дочь долгожителя Карен Рэнсон.

Ранее житель Новой Зеландии отметил 102-й день рождения и также назвал неожиданную причину своего долголетия. Уоллес Кион Ширли считает, что прожил столько лет благодаря любимому алкогольному напитку.