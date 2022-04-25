Россиянка обвинила Chanel в плагиате своих работ

Художница Голышкина заявила, что бренд Chanel скопировал ее работы для рекламной кампании

Художница Майя Голышкина обвинила французский дом моды Chanel в плагиате, заявив, что бренд скопировал ее работы для рекламной кампании. Об этом россиянка рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, Голышкина опубликовала несколько снимков, сравнив рекламу духов Chanel ко Дню матери со своими изделиями. Девушка отметила, что модная марка повторила характерный для ее творчества «детский стиль» и сам способ изготовления костюмов, не получив разрешение на использование.

Кроме того, россиянка заявила, что художники нередко ничего не получают за свой труд, в то время как люксовые марки используют их творчество в своих интересах и зарабатывают таким образом крупные суммы. «Я начала свой творческий путь, когда мне было около пяти лет. Я всегда усердно трудилась, чтобы показать свои идеи миру. Я очень долго работала над своими техниками и методами, создавая собственные стиль и почерк. У меня просто руки опускаются, когда такие вещи случаются», — посетовала она, указав, что ждет объяснений от люксовой марки.

Известно, что в августе 2020 года 19-летняя Голышкина дала интервью русскоязычной версии журнала Vogue, где рассказала о съемках в фотопроекте американского бренда Marc Jacobs. В материале указывалось, что девушка использует для создания своих костюмов такие материалы, как найденные CD-диски, карандаши, салфетки и столовые приборы.

Ранее в апреле российский продюсер Яна Рудковская защитила французский модный дом Chanel после новостей о скандале с российскими покупателями. Так, знаменитость отреагировала на информацию о том, что бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера. «Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. А как известно, кто-кто, а мы точно умеем прощать», — подчеркнула Рудковская.