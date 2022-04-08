Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Рудковская защитила Chanel после новостей о скандале с россиянами

Продюсер Яна Рудковская защитила Chanel после новостей о скандале с россиянами

Фото: Globallookpress.com

Российский продюсер Яна Рудковская защитила французский модный дом Chanel после новостей о скандале с российскими покупателями. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Так, знаменитость отреагировала на информацию о том, что бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера. «Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. А как известно, кто-кто, а мы точно умеем прощать», — подчеркнула Рудковская.

1 апреля стало известно, что компания запретила своим сотрудникам продавать одежду и аксессуары жителям России. В связи с этим многие звезды шоу-бизнеса высказали свое негодование. Например, телеведущая Виктория Боня разрезала сумку Chanel на камеру, а певица Ольга Бузова потребовала от марки вернуть ей все деньги за покупки.

7 апреля сотрудники парижского бутика французской компании Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Анонимный менеджер магазина объяснила, что россияне свободно могут приобретать сумки модного дома в случае, если оплата по банковской карте проходит. Она также подчеркнула, что политика магазина не подразумевает отказа клиентам в продаже товара по национальному признаку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Европа назвала оплату российского газа рублями нарушением санкций
В Москве водитель насмерть задавил лежащего на асфальте пешехода
Психолог рассказала о вреде социальных сетей для детей
Игроки НХЛ устроили массовую драку после матча
Рудковская защитила Chanel после новостей о скандале с россиянами
Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом
Доказана польза VR-технологий в лечении психических заболеваний
Названы четыре лучших овоща для похудения
Booking.com выплатил штраф в 1,3 миллиарда рублей в России
На похоронах Жириновского используют ритуальный Aurus Lafet
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.