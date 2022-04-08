Продюсер Яна Рудковская защитила Chanel после новостей о скандале с россиянами

Российский продюсер Яна Рудковская защитила французский модный дом Chanel после новостей о скандале с российскими покупателями. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Так, знаменитость отреагировала на информацию о том, что бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера. «Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. А как известно, кто-кто, а мы точно умеем прощать», — подчеркнула Рудковская.

1 апреля стало известно, что компания запретила своим сотрудникам продавать одежду и аксессуары жителям России. В связи с этим многие звезды шоу-бизнеса высказали свое негодование. Например, телеведущая Виктория Боня разрезала сумку Chanel на камеру, а певица Ольга Бузова потребовала от марки вернуть ей все деньги за покупки.

7 апреля сотрудники парижского бутика французской компании Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Анонимный менеджер магазина объяснила, что россияне свободно могут приобретать сумки модного дома в случае, если оплата по банковской карте проходит. Она также подчеркнула, что политика магазина не подразумевает отказа клиентам в продаже товара по национальному признаку.