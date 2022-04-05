Отказ Chanel продавать россиянам товар описали фразой «вам здесь больше не рады»

Россияне назвали отказ Chanel продавать соотечественникам товар постыдным поступком

Россияне описали отказ французской компании Chanel продавать товары соотечественникам фразой «вам здесь больше не рады» и назвали это постыдным поступком. Подобные комментарии появились в аккаунте бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) во вторник, 5 апреля.

1 апреля стало известно, что модный бренд запретил своим сотрудникам продавать одежду и аксессуары жителям России. Российские покупатели отреагировали на соответствующую новость в комментариях под последними публикациями на странице Chanel. «Это стыдно», «Chanel пытается усидеть на двух стульях», «Я называю это не иначе как постыдный поступок. При чем здесь вообще россияне?», «Не возвращайтесь в Россию, вам здесь больше никогда не будут рады!», «Россия навсегда возненавидит ваш бренд», — поделились эмоциями юзеры.

Представители марки объяснили, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые должна соблюдать компания. «Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — заявили в компании.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно закрыты магазины Hermes и Chanel.