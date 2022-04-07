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Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги за все покупки

Ольга Бузова потребовала от модного дома Chanel вернуть ей деньги за все покупки

Фото: Telegram-канал "Бузова"

Певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к французскому модному дому Chanel с требованием вернуть ей деньги за все покупки, совершенные в его бутиках. Об этом она объявила в личном Telegram-канале в четверг, 7 апреля.

Телезвезда опубликовала пост с обращением к бренду, наложившему запрет на продажу товаров россиянам и их ношение на территории страны. Бузова подчеркнула, что она является гражданкой России и гордится своим происхождением, а политику модного дома считает оскорбительной.

«Я как покупатель имею право делать с вещью, которую купила за свои деньги, все, что хочу. Вы не даете гражданам России вещи вашего бренда по бартеру, чтобы диктовать нам, где и как их носить. Мы все покупаем их. Точнее, покупали. Теперь рынок России закрыт для Chanel навсегда. Ваши сумки не будут пользоваться успехом даже на "Садоводе"», — высказалась знаменитость.

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Бузова также добавила, что в дальнейшем отказывается приобретать вещи бренда и требует, чтобы его дирекция вернула ей все потраченные ранее средства. Полученные деньги она планирует потратить на благотворительность. «Сейчас нет никакого желания носить Chanel. Я не хочу больше быть причастной к вашему нацистскому бренду», — заявила певица. Кроме того, она призвала своих подписчиков распространить ее пост и обратиться в соцсети бренда с требованием о компенсации.

1 апреля стало известно, что модный бренд Chanel запретил сотрудникам бутиков продавать товар россиянам. Данное решение представители аргументировали тем, что модный дом является международной компанией и соблюдает законодательство. Граждане России назвали действия бренда постыдными.

Ранее в апреле экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня отреагировала на отказ Chanel продавать товар россиянам и отметила, что модный дом не уважает своих клиентов. После своего заявления блогерша взяла ножницы и разрезала сумку бренда на части на камеру. Действия телезвезды поддержали поклонники.

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Полина Гераскина
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