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Chanel назвала фейком сообщения об ограничении продаж для россиян

Французская компания Chanel назвала фейком сообщения об ограничении продаж для россиян

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Сотрудники парижского бутика французской компании Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Соответствующая информация появилась на РИА Новости.

Анонимный менеджер магазина объяснила, что россияне свободно могут приобретать сумки модного дома в случае, если оплата по банковской карте проходит. «Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта», — объяснила сотрудница корреспондентке РИА Новостей.

Она также подчеркнула, что политика магазина не подразумевает отказа клиентам в продаже товара по национальному признаку.

О запрете Chanel продавать товары жителям России стало известно 1 апреля. Блогерша Лиза Литвин разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. Вдобавок она опубликовала снимок, на котором запечатлен подписываемый покупателями бланк. «Дословно: "Я не живу в России и не буду носить их на территории России"», — добавила она.

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Таисия Косинцева
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