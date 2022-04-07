Бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с Гитлером после скандала с россиянами

Бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с очертанием Гитлера после скандала с россиянами

Магазины модного дома Chanel, которые расположены в Париже, обклеили стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера из-за скандала с российскими покупателями. Соответствующие кадры публикует Baza.

На размещенных снимках видно, что на витринах нескольких бутиков в разных районах французской столицы появились черные стикеры с логотипом люксового бренда и лицом, очертания которого напоминают Гитлера. В посте не уточняется точный адрес торговых точек и личность автора наклеек.

Журналисты предположили, что стикеры разместили на витринах после того, как зарубежным магазинам марки запретили продавать товар жителям России. Представители дома моды уточнили, что отказ в реализации их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ранее появившуюся информацию, что зарубежным магазинам Chanel запретили продавать товар жителям России. Она напомнила, что основательница бренда Коко Шанель во время Второй мировой войны была агентом Третьего рейха и имела тесную связь с сотрудниками оккупационного правительства Франции.