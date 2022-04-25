Россиянам придумали замену летнему отдыху в Европе

В АТОР заявили, что туры в Африку могут заменить россиянам отдых в Европе

Туры в Африку могут заменить россиянам летний отдых в Европе — в частности, речь идет о поездках в ЮАР, Намибию, Кению, Эфиопию, Мадагаскар и Танзанию. Такую альтернативу придумали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщается на их сайте.

Эксперты АТОР отмечают, что пока путешествия в Восточную и Южную Африку у российских путешественников, в отличие от западных, особым спросом не пользуются. Однако ситуация, по их мнению, может измениться.

В туристической отрасли полагают, что африканское направление все же может стать массовым, если правильно его продвигать на рынке. «Есть все предпосылки, что для туристической Африки, дружелюбно настроенной к российским туристам, наступает хорошее время», — заявил представитель АТОР Занзибара Каис Бен Френж.

Чартерные рейсы на острова Танзании запустили в 2020 году. Сейчас перелет туда в эконом-классе стоит от 54,8 тысячи рублей, а девятидневный тур на Занзибар, включая два дня сафари, обойдется в 1,2 тысячи долларов (почти 90 тысяч рублей) на человека. Тур в Кению обойдется в 3,5 тысячи долларов (260 тысяч рублей) на человека, отдельно оплачивается электронная виза стоимостью 60 долларов (4,4 тысячи рублей), перелет, а также сафари на воздушном шаре стоимостью от 455 долларов (34 тысячи рублей) для детей и до 515 долларов (38 тысяч рублей) для взрослых.

В августе прошлого года стало известно, что Намибия приготовила специальные туры для российских туристов.