Намибия пригласила россиян и предложила уникальный отдых

Намибия, страна на юго-западе Африки, распахнула свои двери для российских туристов и готова предоставить им уникальные возможности отдыха. Путешественников, которые желают посетить страну, ждет уникальное знакомство с природой Намибии, богатой культурой и историей народов юга Африки. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма республики.

«Мы рады возможности увеличить количество россиян, которые хотят узнать о Намибии и посетить нашу страну. Намибия предлагает им уникальные возможности для отдыха», — отметили в ведомстве. — «Намибия предлагает туристам возможности увидеть невероятные природные ландшафты, редчайших животных и приобщиться к культуре местных народов, которые тысячелетиями живут в гармонии с окружающим миром».

Такое заявление сделали в министерстве страны по случаю соглашения России и Намибии о взаимной отмене виз. Договоренность вступила в силу 2 августа.

Попасть в страну можно при наличии переведенной на английский язык справки о прохождении теста на COVD-19 с отрицательным результатом или о вакцинации от вируса.

Российский посол в африканской республике Валерий Уткин отметил, что граждане России могут пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней, за исключением случаев въезда в страну по работе или учебе.

Намибия — государство в Южной Африке, которое с запада омывается водами Атлантического океана. Популярными туристическими центрами республики являются пустыня Намиб, Берег Скелетов, названный так из-за многочисленных случаев кораблекрушения, а также национальные парки, где обитают редкие животные, включая черных носорогов. Пустыня Намиб, известная как Песчаное море, внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она представляет собой древнейшую из сохранившихся пустынь, ее возраст оценивается в более 80 миллионов лет.