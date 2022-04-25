Врач развеял популярный миф об аллергии

Врач Андрей Продеус развеял миф о том, что лысые кошки не вызывают аллергию

Педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных. Соответствующий пост доступен в его личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом – аллергической реакцией на пыльцу растений. Среди них врач перечислил заложенность носа, насморк, раздражение в горле и носовой полости, ощущение зуда в глазах, нарушение дыхания и кашель.

«Часто люди считают, что аллергия возникает на шерсти животных. Однако шерсть является лишь переносчиком аллергенов, а реакцию чаще всего вызывают пот, слюна и другие выделения животного», — отметил доктор. По этой причине распространенным заблуждением является мнение, что лысые кошки — гипоаллергенные породы, добавил Продеус.

Специалист также отметил, что при расположенности к аллергии, если животное находилось в доме, когда женщина была беременна, вероятность того, что ребенок разовьет аллергическую реакцию на это животное, очень мала.

«Потому что к антигенам, выделяемым животным, ребенок уже имел доступ внутриутробно, через кровь матери. И это дало возможность развить толерантность иммунных клеток и избежать в дальнейшем острой реакции организма в виде аллергии», — пояснил телеврач. При этом он посоветовал не заводить животное, если его не было во время беременности.

Ранее Продеус назвал три главных фактора, которые способствуют развитию аллергии у ребенка. Продеус заявил, что большую роль в вопросе развития аллергии играет наследственность. Еще одним фактором педиатр назвал кесарево сечение во время родов, а также отсутствие грудного вскармливания.