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Врач назвал три главных фактора развития аллергии

Врач Продеус назвал наследственность одним из факторов развития аллергии у ребенка

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал три главных фактора, которые способствуют развитию аллергии у ребенка. Соответствующий пост появился в минувший четверг, 21 апреля, в его личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Продеус заявил, что большую роль в вопросе развития аллергии играет наследственность. «Мировая статистика говорит, что если оба родителя аллергики со схожими проявлениями — например, кожная аллергия или аллергический ринит, — то вероятность того, что у их детей будет такой же тип аллергии, составляет 80 процентов», — сообщил он.

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Еще одним фактором педиатр назвал кесарево сечение у матери во время родов. По словам Продеуса, ученые доказали, что дети, которые родились путем кесарева сечения, имеют в два раза большую вероятность развить аллергию, чем дети, появившиеся на свет в результате нормальных родов.

Педиатр объяснил, что ребенок, проходя по родовым путям женщины, получает первую порцию микробиоты — полезных микроорганизмов для его ЖКТ. «Если ребенок родился путем кесарева сечения, он не сможет уже при рождении получить эту нормальную микробиоту. Ему придется позже набирать ее самостоятельно», — написал Продеус и добавил, что первая порция микробиоты имеет большое значение в защите ребенка от развития аллергии.

Третий фактор, как отметил специалист, — это отсутствие грудного вскармливания. Врач рассказал, что ребенок, который питается молоком матери, получает вместе с едой разные гормоны, пептиды, иммунные факторы, несущие пользу для его организма. «Исследования показали, что дети, которые были на грудном вскармливании, оказались на 50-60 процентов меньше подвержены аллергическим реакциям, чем дети-"искусственники"», — уточнил он.

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Евгения Наумова
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