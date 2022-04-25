В Архангельске открылась выставка о временах Золотой Орды

В Архангельске 24 апреля открылась выставка произведений искусства, посвященная временам Золотой Орды и Казанского ханства. Об этом сообщает агентство «Красная весна» со ссылкой на издание DvinaNews.

В экспозиции представлены произведения ювелирного искусства, кожаной мозаики, керамика, ткани, вышивка и каллиграфия XIX-XX веков.

Как рассказала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова, выставка проходит в рамках Года культурного наследия народов России и раскрывает традиции и мастерство татарского народа.

Ранее сообщалось, что в Холмогорском районе Архангельской области восстановят Дом Бажениных, где останавливался Петр I во время путешествий по северу страны. Одноэтажное здание с мезонином XVIII века было построено купцом Осипом Бажениным, который считается создателем первой русской коммерческой судостроительной верфи. На предприятии, располагавшемся в деревне Вавчуг, строились корабли для плаваний в Европу.