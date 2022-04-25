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Отечественные отели отказались оплачивать услуги ушедшему из России Booking.com 

Российские отели направили письмо Booking.com с отказом оплачивать услуги за февраль

Фото: Unsplash

Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья отказались оплачивать услуги ушедшему из России онлайн-сервису Booking.com. Об этом пишут «Известия».

Отечественные представители гостиничного бизнеса направили генеральному директору Booking.com Гленну Фогелю письмо с требованием аннулировать все счета, выставленные с февраля 2022 года. Отказ оплачивать услуги компании мотивируется тем, что интернет-платформа должна была предупредить отельеров об отключении от своих сервисов за 14 дней.

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«В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях», — высказалась председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова.

По ее словам, выручка средств размещения в марте упала в среднем на 50 процентов, при этом гостиницы выплачивали Booking.com 20 процентов от оборота, что составляло в среднем от 300 до 500 тысяч рублей в месяц.

Об уходе Booking.com с российского рынка стало известно 4 марта. Сервис не позволяет ни искать, ни бронировать жилье внутри страны, при этом поиск зарубежных отелей по-прежнему доступен. В тот же день руководство компании Airbnb также объявило о приостановке работы портала в России и Белоруссии.

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Валентина Процкова
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Отечественные отели отказались оплачивать услуги ушедшему из России Booking.com 
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