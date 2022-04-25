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ФБР изъяло у родственников Дерипаски ботинки и очки

Bloomberg: агенты ФБР изъяли в домах родственников Олега Дерипаски ботинки и очки
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Во время обысков в домах родственников российского миллиарда Олега Дерипаски в США агенты ФБР изъяли в качестве доказательств не только произведения искусства, предметы домашней утвари и финансовые документы, но и ботинки и очки. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщает Bloomberg.

Мероприятия, прошедшие в октябре прошлого года, были связаны с делом об уклонении от санкций, введенных в 2018 году. Дома находятся в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена указывал, что тот не является собственником недвижимости.

Также в окружении Дерипаски называли обыски «наглядным свидетельством хаоса и беззакония, которые творятся в американских правоохранительных ведомствах».

По данным агентства, в Нью-Йорке спецслужбы искали документы, связанные с компанией Gracetown Inc., которая зарегистрирована в 2006 году британским бизнесменом Грэмом Бонемом Картером, троюродным братом актрисы Хелены Бонем Картер. Как следует из судебных документов, Gracetown управляет выплатой налогов на эту недвижимость с 2013 года.

В настоящее время оба связанные с Дерипаской дома выглядят нежилыми. При этом на входной двери таунхауса в Нью-Йорке висит объявление от коммунальной компании, где владельцев предупреждают о скором отключении газа и электроэнергии, если не будет выплачена задолженность в 400 долларов.

В свою очередь, бизнесмен объяснял обыски «запредельной тупостью», а их инициаторов характеризовал как «тупиц», «швондеров» и «мракобесов». По его словам, эти люди по-прежнему пытаются «раскручивать байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году», где победил Дональд Трамп.

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Платон Щукин
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