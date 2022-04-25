Путин дал поручение по оставшимся в России иностранным компаниям

Путин призвал прокуратуру дать спокойно работать оставшимся в России зарубежным компаниям

Иностранным компаниям, оставшимся в России несмотря на давление, необходимо дать спокойно работать. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава государства также призвал соблюдать права предпринимателей. При этом Путин отметил, что необходимо пресекать «закулисные сговоры».

В марте организация «Общественная потребительская инициатива» заявила о создании перечня иностранных компаний, которые могут пройти процедуру национализации в России. Среди них 59 компаний, включая «Макдональдс», Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие.

После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции против Москвы. Иностранные компании заявляли об уходе с российского рынка и приостановке деятельности в стране. К решению присоединились поставщики товаров, автоконцерны, магазины одежды, производители гаджетов, платежные сервисы и сервисы различных услуг.

