Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском детсаду воспитанники пострадали от детонации взрывателя снаряда

Двое мальчиков шести лет пострадали от детонации взрывателя снаряда в детсаду в Удмуртии

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Двое мальчиков шести лет пострадали от детонации взрывателя снаряда в детском саду в удмуртском поселке Пугачево. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, все произошло в понедельник, 25 апреля. Воспитанники российского детсада получили незначительные повреждения.

Следователи предположили, что произошла детонация взрывателя снаряда, который мальчики нашли на территории поселка. Воспитанников детсада уже осмотрели врачи, угрозы их здоровью после случившегося нет.

На месте происшествия выезжали криминалисты и руководство следственного управления. Они допросили очевидцев. В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее школьники принесли боеприпасы времен Великой Отечественной войны в детско-юношеский центр в подмосковной Лобне. Один из снарядов взорвался, осколок попал подростку в ногу, в результате чего мальчик умер от обильной потери крови.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Власти ДНР отказались восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе
В США предсказали конец культу личности Трампа
Стали известны подробности покушения на Соловьева
Глава UFC назвал условие возвращения Макгрегора
Киселев отреагировал на сообщение о покушении на Соловьева
Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
В Подмосковье появился поджигающий жилые дома пироман
Министр обороны Грузии назвал ошибкой отзыв украинского посла
Семейный психолог перечислила критерии «опасных» детских мультфильмов
Еще в одном регионе России продлили желтый уровень террористической опасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.