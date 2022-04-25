В ДНР заявили об изначальном плане Киева напасть на Россию

Командир батальона Авидзба заявил, что спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы

Боец ДНР, командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил об изначальном плане Киева напасть на Россию. Его слова передает РИА Новости.

Он считает, что специальная военная операция опередила украинскую армию на «считанные часы». «Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», — сказал он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил ее необходимостью защитить жителей республик Донбасса. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью специальной военной операции демилитаризацию Украины.