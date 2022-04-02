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Песков рассказал о демилитаризации на Украине

Представитель Кремля Песков рассказал, что демилитаризация Украины «идет полным ходом»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» рассказал, как проходит демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, демилитаризация «идет полным ходом». «Военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции», — сказал он.

Ранее Песков рассказал, что Россия была бы рада продолжить переговоры с Украиной в Белоруссии, однако Киев этого не хочет. По словам представителя Кремля, несмотря на нежелание Украины проводить переговоры в Белоруссии, сам факт их продолжения является важным.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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