Кремль заявил о нежелании Украины проводить переговоры в Белоруссии

Пресс-секретарь Песков заявил, что Украина не хочет проводить переговоры в Белоруссии

Россия была бы рада продолжить переговоры с Украиной в Белоруссии, однако Киев этого не хочет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, несмотря на нежелание Украины проводить переговоры в Белоруссии, сам факт их продолжения является важным.

Кроме того, отметил он, Украина с огромным трудом пошла на первые раунды переговоров в Белоруссии, так как киевские власти до последнего момента не хотели этого делать.

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской делегации по урегулированию кризиса на фоне специальной операции проходят в ежедневном режиме. По словам источника ТАСС, рабочие группы и непосредственно члены делегаций выходят на связь каждый день.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).