Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о нежелании Украины проводить переговоры в Белоруссии

Пресс-секретарь Песков заявил, что Украина не хочет проводить переговоры в Белоруссии

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия была бы рада продолжить переговоры с Украиной в Белоруссии, однако Киев этого не хочет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, несмотря на нежелание Украины проводить переговоры в Белоруссии, сам факт их продолжения является важным.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Кроме того, отметил он, Украина с огромным трудом пошла на первые раунды переговоров в Белоруссии, так как киевские власти до последнего момента не хотели этого делать.

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской делегации по урегулированию кризиса на фоне специальной операции проходят в ежедневном режиме. По словам источника ТАСС, рабочие группы и непосредственно члены делегаций выходят на связь каждый день.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа
Кремль рассказал о «самом страшном» на Украине
Песков ответил на вопрос об использовании VPN
Психолог назвал способ сохранения самообладания
Песков рассказал о пошатнувшемся престиже доллара и евро из-за санкций Запада
Раскрыта одна из главных целей спецоперации России на Украине
Песков высказался о двойных стандартах оппонентов России
Песков назвал главных врагов народа
В Белоруссии заявили о готовности расплачиваться за газ из России в рублях
Россиянам спрогнозировали самую холодную апрельскую ночь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.