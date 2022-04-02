Кремль заявил о нежелании Украины проводить переговоры в Белоруссии
Россия была бы рада продолжить переговоры с Украиной в Белоруссии, однако Киев этого не хочет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, несмотря на нежелание Украины проводить переговоры в Белоруссии, сам факт их продолжения является важным.
Кроме того, отметил он, Украина с огромным трудом пошла на первые раунды переговоров в Белоруссии, так как киевские власти до последнего момента не хотели этого делать.
Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской делегации по урегулированию кризиса на фоне специальной операции проходят в ежедневном режиме. По словам источника ТАСС, рабочие группы и непосредственно члены делегаций выходят на связь каждый день.
24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).