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Раскрыты детали переговоров России и Украины

ТАСС: переговоры России и Украины проходят ежедневно

Фото: Посольство РФ в Белоруссии / ТАСС

Переговоры российской и украинской делегации по урегулированию кризиса на фоне специальной операции проходят в ежедневном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями встреч.

По его словам, рабочие группы и непосредственно члены делегаций выходят на связь каждый день, хотя официально об этом сообщается реже.

«Они продолжатся и завтра (24 марта — прим. «Ленты.ру»)», — раскрыл подробности переговоров собеседник агентства.

Ранее стало известно, что между Киевом и Москвой состоялись два обмена пленными. В первом случае девять российских военнослужащих были обменены на мэра Мелитополя, детали второго пока не раскрываются.

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Алевтина Запольская
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