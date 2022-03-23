Раскрыты детали переговоров России и Украины

ТАСС: переговоры России и Украины проходят ежедневно

Переговоры российской и украинской делегации по урегулированию кризиса на фоне специальной операции проходят в ежедневном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями встреч.

По его словам, рабочие группы и непосредственно члены делегаций выходят на связь каждый день, хотя официально об этом сообщается реже.

«Они продолжатся и завтра (24 марта — прим. «Ленты.ру»)», — раскрыл подробности переговоров собеседник агентства.

Ранее стало известно, что между Киевом и Москвой состоялись два обмена пленными. В первом случае девять российских военнослужащих были обменены на мэра Мелитополя, детали второго пока не раскрываются.