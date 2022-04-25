В ЕС заявили об отсутствии единства по введению новых санкций против России

Боррель: страны Евросоюза не могут договориться по поводу эмбарго на энергоносители из РФ

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства по введению новых санкций против России. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.

По словам Борреля, страны ЕС не могут договориться по поводу эмбарго на энергоносители из РФ. «На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», — рассказал он. Он пояснил, что это также относится и к так называемым альтернативным санкциям, включая штрафные пошлины на импорт нефти и газа из РФ. Глава европейской дипломатии заявил, что такие меры необходимы для оказания давления на президента России Владимира Путина, чтобы добиться от него участия в переговорах по конфликту Украине.

Боррель отметил, что тему будут снова обсуждать на предстоящем саммите организации в конце мая и дискуссия продолжится до тех пор. Окончательное предложение по этому вопросу еще даже не вынесено на обсуждение. Он подчеркнул, что за несколько недель Евросоюз значительно снизил свою зависимость от импорта российских энергоносителей, но для полной независимости ему необходимы альтернативные источники. «В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны», — резюмировал глава дипломатии.

Ранее Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели, но точной даты пока нет. В Европе собираются запретить поставки нефти из России, поскольку это первый источник валюты для страны, отметил он. «Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет», — сказал министр.