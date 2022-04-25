Медведь растерзал справлявшего нужду подростка и его деда

The Times of India: медведь растерзал деда и внука в индийском штате Джаркханд

В индийском штате Джаркханд дикий медведь набросился на семью фермеров. Хищник растерзал деда и внука на глазах у отца подростка, сообщает The Times of India.

Нападение произошло недалеко от деревни Амбера. Рано утром Лалит Кисан, его 17-летний внук Субхаш и отец молодого человека Манглешвар отправились вспахать свое поле. Через некоторое время Субхаш отлучился чтобы справить нужду. В этот момент его атаковал медведь.

Дед и отец услышали крики подростка и поспешили на помощь, но медведь бросился и на них. В итоге Лалит Кисан погиб на месте, а Субхаш скончался позже в больнице. Манглешвар также получил серьезные ранения и сейчас проходит лечение в стационаре.

Представители местного лесничества заявили, что выплатят семье погибших компенсацию, и уже предоставили им 35 тысяч рупий (около 35 тысяч рублей) в качестве единовременной помощи.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь покалечил четверых человек. Жертвами нападений стали жители двух деревень.

