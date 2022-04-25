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Макрон захотел увидеть женщину на посту премьера Франции

Госсекретарь при МИД Франции заявил, что Макрон хотел бы видеть женщину премьером страны

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого переизбрали на второй срок, хотел бы увидеть женщину на посту премьер-министра Пятой республики. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Макрон хотел бы назначить женщину в Матиньонский дворец, где расположена резиденция главы французского правительства. «Однако не стоит сводить всю политическую ситуацию к кандидатуре премьер-министра», —призвал он.

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Екатерина Андреева
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