Макрон победил на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Макрон победил на выборах, набрав 58,55% голосов

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные результаты второго тура выборов президента Франции. По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон.

58,55 % избирателей проголосовали за Эммануэля Макрона (данные МВД после подсчета 100% бюллетеней)

Депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», еще до окончания подсчета бюллетеней признала свое поражение. В итоге ее кандидатуру поддержали 41,45 процента избирателей.

Явка во втором туре составила почти 72 процента. Это немного меньше чем в первом туре — 73,7 процента.

Первый тур голосования прошел 10 апреля. Тогда Макрон набрал 27,84 процента голосов, за Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей. Кандидат от левых Жан-Люк Меланшон получил 21,95 процента голосов, а ультраправый Эрик Земмур — 7,07 процента.

Макрон выступил перед сторонниками и уехал на «частное мероприятие»

Почти за полтора часа до публикации результатов голосования телеканал BFMTV объявил о победе Макрона. В соцсетях телеканала появились сообщения «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». BFMTV быстро удалил их, объяснив публикацию ошибкой. Тем не менее прогноз оправдался.

Поздно вечером президент Франции прибыл на Марсово поле в Париже, где его ожидали сотни сторонников. Макрон признал, что многие французы голосовали за ультраправых кандидатов. Он пообещал учесть их позицию и быть президентом для всех граждан республики. По словам главы государства, его второй президентский срок будет не спокойным.

Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений Эммануэль Макрон

Французский лидер также заявил, что на фоне российской спецоперации на Украине его страна должна будет показать ясность своей позиции и стать сильной во всех областях.

По данным телеканал BMF, после своей речи перед сторонниками Макрон отправился на запланированное «частное мероприятие». Первоначально французский лидер должен был вернуться с Марсова поля в Елисейский дворец. Однако вместо этого направился в особняк Лантерн в Версале — свою загородную резиденцию. Каких-либо подробностей мероприятия не приводится.

Ле Пен назвала свой результат победой

Вечером в воскресенье соперница Макрона поблагодарила всех, кто поддерживал ее в первом туре и присоединился во втором. Ле Пен назвала свой результат победой, так как миллионы проголосовавших за нее французов таким образом высказались о своем стремлении к переменам.

В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать Марин Ле Пен

Ле Пен объявила о начале подготовки к парламентским выборам, которые запланированы на лето. Она добавила, что готова к сотрудничеству со всеми, кто выступил против Макрона во втором туре.

Среди них был, в частности, Эрик Земмур, который также призвал к объединению всех правых. «Сегодня те, кому дорога Франция, проиграли, потому что Макрон был переизбран», — сказал он. По его словам, «те, кто действительно страстно любит Францию, хочет отстаивать свою идентичность и подвергает сомнению идею иммиграции», проигрывают «слишком долго».

После выборов во Франции прошли акции протеста

После того, как стало понятно, что Макрон побеждает на выборах, на улицы Парижа вышли протестующие, которые изначально выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен. Когда к мирному протесту присоединились люди в черной одежде, относящиеся к движению Black bloc, которое часто устраивают провокации и беспорядки, правоохранители в ответ на их действия применили слезоточивый газ.

Демонстранты выходили на улицы и других городов. В частности, в Ренне протестующие установили баррикады в центре города и подожгли мусорные баки. Не обошлось без стычек с полицией. Также сообщалось о протестах в Лионе, Нанте, Тулузе, Марселе и Монпелье.

Победа Макрона не приведет к улучшению российско-французских отношений

Ранее в беседе с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов заявил, что в случае победы Макрон продолжит преемственно следовать политической линии, начатой пять лет назад: он будет содействовать укреплению европейской безопасности и усиливать независимость Франции на международной арене.

Замглавы департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева прогнозирует, что в отношениях Парижа с Москвой сохранится динамика, которая сформировалась после начала боевых действий на Украине. По ее мнению, Макрон продолжит поддерживать диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако двусторонние отношения будут охлаждаться.

