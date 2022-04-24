Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

Кандидат Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции

Депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», признала поражение во втором туре выборов президента Франции, который прошел 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ле Пен поблагодарила всех, кто поддерживал ее в первом туре и присоединился во втором. Кандидат назвала свой результат на выборах победой, так как миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам, и пообещала «энергично и упорно» выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду Марин Ле Пен Кандидат на выборах президента Франции

Политик подчеркнула, что не испытывает «никакого сожаления и злобы» по поводу результатов. «В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать», — сказала она. В конце выступления Ле Пен вместе со своими сторонниками спела гимн Франции.

Макрон лидирует по итогам второго тура

По данным Министерства внутренних дел Франции после подсчета 45 процентов бюллетеней, по итогам второго тура действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 51,57 процента голосов, а его конкурент Марин Ле Пен — 48,43 процента. Похожие цифры назвал бельгийский телеканал LN24. По его информации, Макрон набирает от 55 до 58 процентов голосов избирателей, Ле Пен — от 42 до 45 процентов.

51,57 процента предварительно набрал Эммануэль Макрон во втором туре выборов президента Франции

В первом туре, который прошел 10 апреля, Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей.

При этом не обошлось и без казусов. Телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе Эммануэля Макрона почти за полтора часа до публикации результатов голосования. В Twitter-аккаунте и на YouTube-канале телеканала в 18:30 по местному времени (19:30 по московскому) появились сообщения «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». Как объяснил представитель BFMTV, публикация стала результатом ошибки. Сообщения были удалены спустя несколько секунд после размещения в сети.

Реакция во Франции

Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, назвал поражение Марин Ле Пен «очень хорошей новостью для единства» французов. При этом результат Макрона во втором туре он назвал «низким». Сам Меланшон занял третье место в первом туре президентских выборов.

Другой кандидат Эрик Земмур заявил, что разочарован итогами. «Сегодня те, кому дорога Франция, проиграли, потому что Макрон был переизбран», — сказал он. По его словам, «те, кто действительно страстно любит Францию, хочет отстаивать свою идентичность и подвергает сомнению идею иммиграции», проигрывают «слишком долго».

Несмотря на это, Земмур предложил Марин Ле Пен объединяться на парламентских выборах. «Это просто необходимо, это наш долг», — заявил политик, подчеркнув, что продолжит бороться «в каждом городе и в каждой деревне Франции, в интернете и в СМИ». «Не может быть победы без объединения всех правых», — заключил он.

Сама Ле Пен уже объявила, что уже начинает готовиться к выборам в парламент, которые запланированы на лето. Она добавила, что готова к сотрудничеству со всеми, кто выступил против Макрона во втором туре.

В России победу Макрона назвали ожидаемой

Первый замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров заявил, что победа Эммануэля Макрона была ожидаемой. При этом он указал, что выборы показали и определенный успех Марин Ле Пен. «Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — объяснил он.

Последние данные о результатах выборов во Франции подтверждают, что Макрон побеждает с большим преимуществом, отметил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, в политике «стоит ждать каких-то изменений», так как в предвыборной гонке «было дано много» обещаний. В Европе же амбиции Макрона на данный момент «выше, чем у кого-либо», считает депутат.