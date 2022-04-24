Французский канал по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов

BFMTV по ошибке объявил о победе президента Макрона до публикации результатов голосования

Телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. На это указало агентство Agense France-Presse, передает РИА Новости.

В частности, в Twitter-аккаунте и YouTube-канале телеканала в 18:30 по местному времени (19:30 по московскому) появились сообщение «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». Как объяснил представитель телеканала, публикация стала результатом человеческой ошибки. Сообщения были удалены спустя несколько секунд после размещения в сети.

По предварительным результатам, Эммануэль Макрон лидирует, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», набрала от 42 до 45 процентов.