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Российский депутат оценил политические амбиции Макрона

Депутат Чепа оценил политические амбиции Макрона, выигравшего выборы президента во Франции
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил политические амбиции действующего президента Франции Эммануэля Макрона, выигравшего во втором туре выборов национального лидера. Его слова передает РИА Новости.

По словам российского депутата, победы Макрона следовало ожидать. «Последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений», — предположил он, указав на то, что в предвыборной гонке «было дано много» обещаний. В Европе же амбиции Макрона на данный момент «выше, чем у кого-либо», считает Чепа.

Марин Ле Пен признала свое поражение во втором туре выборов президента Франции, который прошел 24 апреля. Несмотря на это, она заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

По предварительным результатам, Эммануэль Макрон лидирует, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Ле Пен набрала от 42 до 45 процентов.

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Марина Совина
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