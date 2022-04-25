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Стало известно о запланированном для Макрона «частном мероприятии»

Канал BMF сообщил, что Макрон посетил «частное мероприятие» после победы на выборах
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился на запланированное «частное мероприятие» после переизбрания на пост главы государства. Об этом сообщает телеканал BMF, передает ТАСС.

Уточняется, что первоначально французский лидер после выступления на Марсовом поле должен был вернуться в Елисейский дворец. Однако вместо этого направился в особняк Лантерн в Версале — свою загородную резиденцию. Каких-либо подробностей мероприятия не приводится.

Ранее Министерство внутренних дел Франции опубликовало окончательные результаты второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,55 процентов голосов. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 41,45 процента избирателей.

До этого Макрон заявил, что во время своего второго срока президентства будет бороться за более справедливое общество, за равенство мужчин и женщин.

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Ксения Назарова
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