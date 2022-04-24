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Макрон назвал одну из целей своего президентства

Макрон заявил о намерении превратить Францию в великую экологическую державу

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что ставит целью превратить страну в великую экологическую державу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на Марсовом поле во время встречи со сторонниками по случаю победы на выборах. Макрон также отметил, что во время своего второго срока президентства будет бороться за более справедливое общество, за равенство мужчин и женщин.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.

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Ксения Назарова
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