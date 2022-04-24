МВД Франции опубликовало предварительные итоги выборов президента

МВД Франции: предварительно, на выборах президента Макрон набирает 53,12%, Ле Пен — 46,88%

Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.

Ле Пен уже признала поражение во втором туре выборов президента Франции, который прошел 24 апреля. Она назвала свой результат победой, так как миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам, и пообещала «энергично и упорно» выполнять свои обязательства перед гражданами страны.