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Опубликованы окончательные результаты выборов президента Франции

МВД Франции: по итогам подсчета 100% голосов Макрон набрал 58,55%, Ле Пен — 41,45%

Фото: Laurent Sanson / Imago / Global Look Press

МВД Франции опубликовало окончательные результаты второго тура выборов президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,55 процентов голосов. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 41,45 процента избирателей.

Ранее Эммануэль Макрон назвал свой предстоящий второй срок неспокойным, но историческим для страны. По его словам, на фоне российской спецоперации на Украине страна должна будет показать ясность своей позиции и стать сильной во всех областях.

Марин Ле Пен признала поражение, однако пообещала «энергично и упорно» выполнять свои обязательства перед гражданами страны. Политик подчеркнула, что не испытывает «никакого сожаления и злобы» по поводу результатов.

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Марина Совина
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