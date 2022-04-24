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Макрон назвал свой предстоящий срок неспокойным и историческим для Франции

Макрон назвал свой предстоящий президентский срок неспокойным и историческим для Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Эммануэль Макрон, побеждающий на выборах президента Франции, назвал свой предстоящий второй срок неспокойным, но историческим для страны. Его слова передает РИА Новости.

«Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений», — сказал он.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.

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Марина Совина
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