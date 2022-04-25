Москва объявила сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата

МИД России объявил 40 дипломатов Германии персонами нон грата в качестве ответной меры

Москва объявила 40 сотрудников посольства Германии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских диппредставителей, соответствующую ноту получил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, сообщает МИД России.

«Главе немецкой дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением Правительства ФРГ об объявлении «persona non grata» сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии. Послу ФРГ была вручена нота об объявлении «persona non grata» сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение Правительства ФРГ», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.