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Москва объявила сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата

МИД России объявил 40 дипломатов Германии персонами нон грата в качестве ответной меры

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москва объявила 40 сотрудников посольства Германии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских диппредставителей, соответствующую ноту получил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, сообщает МИД России.

«Главе немецкой дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением Правительства ФРГ об объявлении «persona non grata» сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии. Послу ФРГ была вручена нота об объявлении «persona non grata» сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение Правительства ФРГ», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

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Дмитрий Сотак
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