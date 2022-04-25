В РАН назвали возможную причину гепатита у детей в Европе

Академик РАН Покровский: гепатит у детей в Европе связан с красителями на игрушках

Происхождение острого гепатита, который обнаружен у детей в 12 странах Европы, еще выясняется, заявил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. В то же время академик РАН в беседе с «Известиями» предположил, что причиной распространения болезни мог стать контакт с ядовитыми красителями на одинаковых игрушках.

По мнению эксперта, ни аденовирус, ни коронавирус на возникновение гепатита у несовершеннолетних в Европе не повлияли. «Так как дети были одного возраста, то эпидемиологи будут выяснять, не получали ли дети одинаковое питание и, поскольку не исключено токсическое поражение, не было ли, например, контакта с ядовитыми красителями на одинаковых игрушках», — заявил Покровский.

С ним солидарен и глава научного клинико-диагностического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Михаил Зубкин. Профессор призвал провести дальнейшие исследования для уточнения этиологии случаев гепатита у детей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России случаев гепатита неизвестного происхождения.

В начале апреля Всемирная организация здравоохранения заявила о десяти случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в возрасте до 10 лет в центральной Шотландии.

К концу месяца число случаев выросло до 169 в 11 странах. Многим пациентам потребовалась пересадка печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной.

