Заповедник «Командорский» на Камчатке получит новый статус

Заповедник Командорский на Камчатке станет нацпарком

Заповедник «Командорский» в Камчатском крае получит новый статус — он будет преобразован в национальный парк. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Новый статус позволит выделить на территории «особую зону, где коренные народы — командорские алеуты — смогут вести <…> рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений».

Согласно сообщению, таким образом появится возможность сохранить самобытность, культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатского края.

Площадь и границы заповедника останутся прежними. В отдельном положении Минприроды России совместно с правительством Камчатского края четко пропишет зоны национального парка, на которых можно будет вести хозяйственную деятельность без ущерба природе.

Заповедник «Командорский» занимает более 3,5 миллионов га. Он включает два больших острова — Беринга и Медный, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится первый национальный парк. Проектирование проекта планируется завершить до конца 2022 года. На будущее место отдыха предложено несколько территорий, в частности, в северной части рассматривают Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки, а в южной — Пустынский и Ичалковский участки.