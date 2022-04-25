Заповедник «Командорский» на Камчатке получит новый статус
Заповедник «Командорский» в Камчатском крае получит новый статус — он будет преобразован в национальный парк. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Новый статус позволит выделить на территории «особую зону, где коренные народы — командорские алеуты — смогут вести <…> рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений».
Согласно сообщению, таким образом появится возможность сохранить самобытность, культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатского края.
Площадь и границы заповедника останутся прежними. В отдельном положении Минприроды России совместно с правительством Камчатского края четко пропишет зоны национального парка, на которых можно будет вести хозяйственную деятельность без ущерба природе.
Заповедник «Командорский» занимает более 3,5 миллионов га. Он включает два больших острова — Беринга и Медный, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится первый национальный парк. Проектирование проекта планируется завершить до конца 2022 года. На будущее место отдыха предложено несколько территорий, в частности, в северной части рассматривают Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки, а в южной — Пустынский и Ичалковский участки.