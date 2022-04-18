В Нижегородской области появится первый национальный парк

Первый национальный парк спроектируют до конца 2022 года в Нижегородской области

Первый национальный парк появится в Нижегородской области. Как уточняет портал «Нижний 800», завершить проектирование проекта планируется до конца 2022 года.

Отмечается, что региональное министерство экологии и природных ресурсов выделило несколько территорий, которые в будущем могут стать местом отдыха для местных жителей. В частности, в северной части рассматривают Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки, а в южной — Пустынский и Ичалковский участки.

Появление новой рекреационной зоны планируется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилось новое историческое поселение. Теперь населенный пункт сможет участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, который проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда».