В Нижегородской области появилось новое историческое поселение

Село Большое Болдино появилось в списке исторических поселений Нижегородской области

Село Большое Болдино появилось в списке исторических поселений Нижегородской области наряду с Дзержинском и Арзамасов. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Теперь населенный пункт сможет участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, который проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда».

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2024 году в Большом Болдино отметят 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. «Справедливо, что юбилей Пушкина Большое Болдино будет встречать не только благоустроенным, обновленным, но и в статусе исторического поселения», — отметил глава региона.

Отмечается, что находясь в Большом Болдино, Пушкин написал некоторые из своих самых знаменитых произведений. Среди них «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Медный всадник», «Пиковая дама», а также последние главы «Евгения Онегина».

Ранее в марте стало известно, что в Алексеевском районе Республики Татарстан появится культурно-реакционный кластер «Алтын Дага». Он будет построен близ Сельского озера рядом с селом Билярск. После благоустройства территории «Алтын Дага» станет общественным пространством для отдыха.