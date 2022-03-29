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В Татарстане появится культурно-реакционный кластер

В Республике Татарстан появится культурно-реакционный кластер «Алтын Дага»

Изображение: Фонд «Институт развития городов РТ»

В Алексеевском районе Республики Татарстан появится культурно-реакционный кластер «Алтын Дага». Управление госэкспертизы и ценообразования региона по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения документации на реализацию проекта, пишет «Татар-информ».

Кластер будет построен близ Сельского озера рядом с селом Билярск. Отмечается, что после благоустройства территории «Алтын Дага» станет общественным пространством для отдыха.

Проект также позволит запустить в регионе такие процессы, как обустройство туристического хаба между Билярском и государственным историко-археологическим и природным музеем-заповедником «Святой Ключ» и изменение режима охраны заповедника. Ожидается, что проект также привлечет инвесторов для создания и развития городских и туристических сервисов.

Летом 2021 года сообщалось, что Татарстан выиграл 376 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» победил в номинации «Исторические поселения», на его реализацию выделили 56,2 миллиона рублей.

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Евгений Шульгин
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