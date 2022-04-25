Объяснено заявление руководства Японии о «незаконно оккупированных» Курилах

Востоковед Киреева объяснила заявление Японии о «незаконно оккупированных» Курилах

МИД Японии решил обозначить Южные Курилы в своем докладе как «незаконно оккупированные» в связи глубочайшим кризисом в отношениях двух стран. Так решение японского руководства объяснила Анна Киреева, научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России и эксперт дискуссионного клуба «Валдай», в комментарии «Ленте.ру».

Востоковед напомнила, что японские власти на протяжении длительного времени обозначали Южные Курильские острова как «незаконно оккупированные» и «исконные» территории в своих официальных заявлениях и документах. Япония отошла от подобных формулировок лишь в последние годы, поскольку пыталась наладить отношения с Россией и подписать мирный договор, — особые усилия в этом направлении предпринимались бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Но японскому политику так и не удалось достичь поставленных задач.

В Японии наступило большое разочарование в отношении политики Абэ из-за того, что она не дала никаких результатов, несмотря на его готовность идти на компромисс и стремление поддерживать с Россией хорошие отношения Анна Киреева эксперт клуба «Валдай»

Конфликт вокруг Украины лишь усугубил ситуацию и привел к глубокому кризису в отношениях двух стран: Япония присоединилась к антироссийским санкциям, а Россия в ответ отказалась от мирных переговоров. «Таким образом, концептуальный документ "Синяя книга" (название ежегодного доклада — прим. «Ленты.ру») японского МИД просто закрепляет эту позицию, что в современных условиях никаких перспектив проведения переговоров по мирному договору не просматривается», — отметила Киреева.

Ежегодный доклад японского внешнеполитического ведомства был опубликован в пятницу, 22 апреля. В нем впервые с 2003 года Южные Курильские острова были описаны как «незаконно оккупированные». Также в документе впервые с 2011 года было заявлено, что острова являются «неотъемлемой частью Японии».

Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.