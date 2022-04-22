Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных»

МИД Японии впервые с 2003 года назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны, сообщает РИА Новости.

Также в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

Такие термины впервые за несколько лет были озвучены японской стороной 31 марта.

Реакция России

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что возвращение прежних формулировок связано с давлением США на Токио. Он добавил, что такие действия могут негативно повлиять на отношения Москвы и Токио и усложнить подписание мирного договора с Японией. Чепа назвал подобные формулировки недопустимыми.

На следующий день более тысячи военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) начали на Курилах учения со стрельбами из противотанковых ракетных комплексов и артиллерийских орудий. В маневрах было задействовано около 200 единиц техники, в том числе беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3».

Правительство Японии еще до начала учений направило протест российским властям. «Мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми», — рассказал заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя учения на Курилах.

Отказ от переговоров как ответ на санкции

21 марта МИД России сообщил, что отказывается ввести переговоры по мирному договору с Японией и прекращает диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Ведомство осудило действия японских властей из-за ситуации на Украине и указало на недружественный характер введенных Токио односторонних ограничений против России. Российская сторона также приняла решение прекратить безвизовые поездки японцев на острова.

Ранее Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и 9 предприятий. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны. До этого Токио также объявлял об антироссийских рестрикциях.

Кроме того, 16 марта Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине. Эта мера «лишит Россию торговых преференций» со стороны Токио.

При этом крупные японские производители отказались уходить с российского рынка вслед за американскими и европейскими компаниями. В частности, Mitsui и Mitsubishi решили остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», в котором они являются акционерами.