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В Госдуме ответили на возвращение Японией формулировки об оккупации Курил

В Госдуме объяснили возвращение формулировки об оккупации Курил давлением США на Японию

Фото: Shutterstock

Власти Японии вернули формулировку о «незаконной оккупации» Южных Курил Россией из-за давления США на Токио. Так объяснил возвращение выражения первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его цитирует РИА Новости.

В четверг, 31 марта, агентство Kyodo сообщило, что в «Синей книге по дипломатии» появились слова о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».

«Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнеров», — ответил депутат. Он добавил, что такие действия могут негативно повлиять на отношения Москвы и Токио и усложнить подписание мирного договора с Японией. Чепа назвал подобные формулировки недопустимыми.

Ранее в Токио выразили протест Москве в связи с военными учениями на Курилах. Генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что действия России являются неприемлемыми и не соответствуют позиции Японии.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан , а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.

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Анастасия Шейкина
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