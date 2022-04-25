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В Литве осквернили памятник советским солдатам на мемориальном кладбище

Полиция Литвы сообщила об осквернении памятника советским воинам в поселке Жалейи

Фото: Globallookpress.com

Неизвестные осквернили памятник советским солдатам, расположенный на мемориальном кладбище в литовском поселке Жалейи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции при Министерстве внутренних дел Литвы.

Речь идет о воинском кладбище, где захоронены останки 1157 солдат и офицеров из разных частей 11-й гвардейской армии, сражавшейся с вермахтом и подразделениями СС в июле-августе 1944 года.

«В воскресенье было замечено, что памятник воинам в деревне Жалейи залит краской синего и желтого цветов», — говорится в сообщении ведомства. Правоохранители, как заверили в департаменте, уже начали расследование инцидента.

Ранее неизвестные облили синей и желтой красками памятник советским воинам в литовской Паланге. Полиция республики возбудила уголовное дело по статье об осквернении могил по национальному или расовому признаку.

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Алевтина Запольская
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