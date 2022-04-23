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В Литве осквернили памятник советским воинам

В литовской Паланге памятник советским солдатам облили желтой и синей красками

Фото: Shutterstock

Памятник советским солдатам в литовской Паланге был облит желтой и синей красками, пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент полиции Литвы.

Ведомство собрало материал по этому факту в соответствии с частью 2 статьи 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку). Полиция также рассказала, что в Вильнюсе задержана женщина 1998 года рождения, которая испачкала забор посольства России. Ей выписан протокол об административном правонарушении.

Ранее в двух литовских городах, Шета и Куркляй, неизвестные осквернили памятники советским воинам. Они были залиты красной, желтой и синей красками. До этого неизвестные осквернили мемориал советским воинам, расположенный в литовском городе Мариямполь. Его облили зеленой краской и некой «жидкостью темного цвета».

Согласно законодательству страны, осквернение захоронений карается крупным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

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Платон Щукин
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