Путин обвинил в многочисленных нарушениях националистов и наемников на Украине

Путин заявил о нарушениях международного права националистами и наемниками на Украине

Националисты и иностранные наемники, действующие на территории Украины, неоднократно нарушали нормы международного права. В этом их обвинил президент России Владимир Путин, передает ТАСС в понедельник, 25 апреля.

По словам главы государства, многочисленные факты подобных нарушений были выявлены в ходе российской спецоперации на Украине. «Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях», — пояснил президент.

Путин призвал сотрудников следственных органов и прокуратуры детально фиксировать все преступления украинских националистов, готовить доказательную базу и доводить все такие дела до суда. В частности, он заявил о важности проведения разбирательств вокруг «откровенных провокаций» в отношении российских военных, в том числе с использованием иностранных СМИ и соцсетей.

Ранее в апреле Путин назвал подонками украинцев, носящих на одежде нашивки и другую символику дивизии СС «Галичина».