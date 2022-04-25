Крупнейший европейский туроператор заставил турецкие отели не заселять россиян

Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

TUI Tantur, турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI, направил в отели республики письмо с требованием отменить бронирования российских туристов. Документ оказался в распоряжении Turizmgazetesi.

Отмечается, что такие меры TUI Tantur заставили предпринять прибалтийские туроператоры, которые сотрудничают с компанией. Так, фирмы выдвинули ультиматум: в отелях, где отдыхают их туристы, не должно быть россиян. Существующие брони должны быть отменены, а путешественники из России — выселены.

TUI уточнил, что требование должно быть выполнено до 31 мая, однако потом оно может продлеваться ежемесячно.

Специалисты «Турпрома» со ссылкой на турецкие СМИ также сообщают, что отельеры испытывают давление со стороны европейских туристов. Так, владельцы гостиниц стали получать на почту письма с угрозами бойкота, если представители сферы гостеприимства не откажутся от работы с россиянами.

Ранее в апреле сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом.