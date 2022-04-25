Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Крупнейший европейский туроператор заставил турецкие отели не заселять россиян

Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

Фото: Pixabay

TUI Tantur, турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI, направил в отели республики письмо с требованием отменить бронирования российских туристов. Документ оказался в распоряжении Turizmgazetesi.

Отмечается, что такие меры TUI Tantur заставили предпринять прибалтийские туроператоры, которые сотрудничают с компанией. Так, фирмы выдвинули ультиматум: в отелях, где отдыхают их туристы, не должно быть россиян. Существующие брони должны быть отменены, а путешественники из России — выселены.

TUI уточнил, что требование должно быть выполнено до 31 мая, однако потом оно может продлеваться ежемесячно.

Специалисты «Турпрома» со ссылкой на турецкие СМИ также сообщают, что отельеры испытывают давление со стороны европейских туристов. Так, владельцы гостиниц стали получать на почту письма с угрозами бойкота, если представители сферы гостеприимства не откажутся от работы с россиянами.

Ранее в апреле сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Названа причина взрывов в Тирасполе
Во «ВКонтакте» появилась темная тема
Россиянин убил односельчанина выстрелом из охотничьего ружья в голову
Названы районы Еревана с самым дорогим жильем
Стало известно об угрозе отчисления Загитовой из университета
Неправильно приготовленные яйца назвали одной из причин ранней старости
Актера фильма «Лжец, лжец» госпитализировали после укуса змеи
Азербайджан опроверг согласие платить за российский газ в рублях
Мастер раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением тату
Российский фондовый рынок закрылся снижением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.